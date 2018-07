Shell skuffer på bundlinjen

Oliegiganten Shell leverede torsdag morgen et ringere resultatet for andet kvartal, på trods af at olieprisen har taget et hop i løbet af det seneste år.

Omvendt kan investorerne glæde sig over, at energikoncernen har planer om at sætte gang i et aktietilbagekøbsprogram på 25 mia. dollars, der løber fra 2018 til 2020, og i løbet af de næste tre måneder vil selskabet købe egne aktier for 2 mia. dollar, skriver Bloomberg News.

"Dette skridt komplementerer den fremgang, vi har skabt, siden gennemførelsen af BG-opkøbet (opkøb af britisk selskab i 2016, red.)," siger Ben van Beurden, administrerende direktør hos Shell, i regnskabet.

Mindre positivt er det, at det ordinære overskud i andet kvartal ramte under estimatet fra selv den mest pessimistiske analytiker ifølge Bloomberg News. I kvartalet lød overskuddet på 4,69 mia. dollars, mens analytikerne ventede 5,87 mia. dollars på den post - og estimaterne lå i intervallet 5,28 og 6,44 mia. dollars.

Dermed endte indtjeningen per aktie på 56 cent, mens analytikerne havde sat næsen op efter et overskud på 70 cent per aktie i perioden.

