Norsk rederiforbund overvejer lockout for at stoppe strejke

Konflikten på den norske sokkel er groet fast, og ingen af parterne med fagforbundet Safe, der repræsenterer rigarbejderne, på den ene side og arbejdsgiverne Norges Rederiforbund på den anden, vil give sig. Derfor overvejer rederiforbundet nu at tage lockout-værktøjet i brug, skriver Sysla.

Siden mandag har 1550 ansatte på 28 installationer på den norske sokkel strejket for at få bedre vilkår, og med en lockout kan konflikten eskalere yderligere.

"Lockout er et lovligt virkemiddel for arbejdsgiveren som svar på arbejdstagers strejke. Det vil have til hensigt at lægge maksimalt press på modparten i konflikten. På samme måde som strejkevåbnet er lockout et meget alvorligt modangreb. Vi vurderer naturligvis løbende brugen af det," siger Jakob Korsgaard, der er forhandlingsleder for Norges Rederiforbund, til Sysla.

Hos fagforbundet Safe noterer man, at det må være op til rederiforbundet, hvordan de vil gå videre, men at en lockout ikke vil løse udfordringerne.

Med en lockout udelukker arbejdsgiveren ansatte, der ikke er udtaget til strejke, fra arbejdspladsen. Det skete senest tilbage i 2004, hvor man også oplevede en konflikt i rigindustrien, som varede i fem måneder og er en af de længste arbejdskonflikter i Norge.

Det er kun ansatte organiseret i det strejkende fagforbund, der kan lukkes ude under en lockout.

