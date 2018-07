Maersk Drilling får to små kontraktforlængelser

Lidt har også ret.

Maersk Drilling har fået forlænget kontrakterne på to af sine borerigge i henholdsvis 56 og 21 dage.

Det er Maersk Resolute og Maersk Resolve, to jack-up-rigge, der begge skal fortsætte arbejdet i den hollandske del af nordsøen for henholdsvis Petrogas og Wintershall.

Det oplyser Maersk Drilling i en pressemeddelelse.

Begge rigge blev hyret til arbejde i sommeren 2017 efter at have stået uden arbejde i en periode. Siden er de løbende blevet forlænget sammenlagt ni gange af kunderne.

Maersk Drilling driver en større flåde af borerigge og -skibe. Det er et af de to selskaber, som stadig mangler at blive afhændet af Maersk-koncernen i den overordnede strategi om at satse mere på transport- og logistikvirksomhed frem for oliebranchen.

