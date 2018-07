Maersks nye offshoresats vil tage 10 pct af millliardmarked

Maersk Decom satser på at komme hurtigt ind på det voksende marked for dekommissionering, især i Nordsøen og på sigt på andre markeder.

Det nye selskab, der er et joint venture mellem Maersk Drilling og Maersk Supply Service, vurderer, at der alene i Nordsøen vil være opgaver for i alt 50 mia. dollars over de kommende otte år.

"Vi regner med at opbygge en markedsandel på 10 pct. over de kommende to til fem år," siger CEO Lars Banke i et interview med ShippingWatch.

For at nå det mål har Maersk Decom foreløbig en medarbejderskare, som ved årets udgang vil nå op på 15 fuldtidsansatte, og som i løbet af de kommende par år skal vokse til 25 og løbende skalere op og ned med projektteams på forskellige opgaver. Derudover har begge joint venture-parter skudt 10 mio. dollars i Maersk Decom, så opstartsbudgettet lyder på 20 mio. dollars.

"Derfra er det så meningen, at vi skal klare os selv," siger Lars Banke.

Kan dække 80 pct. af dekommissioneringsopgave

Markedet for dekommissionering vokser støt i disse år i takt med, at flere og flere felter bliver tømt, og en række rigge skal pensioneres. Alene i Nordsøen er forventningen, at 400 felter lukker ned frem mod 2026.

De mange opgaver med tilhørende store budgetter er Maersk Decom ikke ene om at ville have fat i. Konkurrencen på området er stor, men Maersk Decom skønner selv at have to fordele sammenlignet med konkurrenterne.

Vi kan i dag give tilbud på 80 pct. af opgaverne i et dekommissioneringsprojekt og regner med at komme op på 100 pct. på sigt. Det vil være en fordel for olieselskaberne, som indtil nu har skullet dele opgaven med dekommissionering ud på en række udbydere af de forskellige opgaver. Lars Banke, CEO for Maersk Decom

"For det første har vi et stærkt fundament i form af vores moderselskaber, som vil give os adgang til højkvalitets aktiver, og vi vil også arbejde med samarbejdspartnere for at opfylde forskellige projektbehov," siger Lars Banke og fortsætter:

"Dertil kommer, at vi er den udbyder, som har den største løsningspalette. Vi kan i dag give tilbud på 80 pct. af opgaverne i et dekommissioneringsprojekt og regner med at komme op på 100 pct. på sigt. Det vil være en fordel for olieselskaberne, som indtil nu har skullet dele opgaven med dekommissionering ud på en række udbydere af de forskellige opgaver."

Maersk Decoms foreløbige tilbud til kunderne er at kunne være projektleder på dekommissioneringsopgaver og på at kunne løse opgaver med først at lukke gamle oliebrønde og herefter rydde op efter de mange års oliejagt. F.eks. at slæbe platforme væk fra felter og fjerne anden infrastruktur.

Maersk Decoms kunder er potentielt set alle olieselskaber, der arbejder eller har arbejdet i Nordsøen. Men mange af de store olieselskaber har interne afdelinger for dekommissionering, og derfor bliver det i højere grad de mindre og mellemstore olieselskaber, som Maersk Decom regner med at skulle arbejde for i begyndelsen.

Intern konkurrence

Oprettelsen af Maersk Decom blev annonceret i april, og inden for samme måned kom også Ardent med nyheden om et nyt konsortium for dekommissionering. Ardent er ejet af Maersk og amerikanske Crowley, og ud over Ardent indgår også Lloyd's Register og den australske ingeniørvirksomhed WorleyParsons i konsortiet.

ShippingWatch spurgte i den forbindelse Claus V. Hemmingsen, CEO i Maersk Energy, om det er ikke er et problem, at to Maersk-selskaber vil ind på samme marked. Det afviste Claus V. Hemmingsen, blandt andet med henvisning til, at Ardent og Maersk Decom ikke går efter præcist de samme opgaver.

"Vi vil meget gerne være aktive, så det ser vi sådan set ikke som noget problem," sagde han i maj.

Han understregede, at der er plads til flere spillere på markedet.

"Det her et stort område, og det kræver mange aktører at få fjernet infrastrukturen, som vi med Maersk Drilling og Maersk Supply Service kigger på i Nordsøen. Der vil altid være andre aktører, som vil komme med på en sådan kontrakt. Nogle gange kan det være os selv, andre gange vil det være andre. Selvom vi er store, er vi ikke store nok til at dække hele markedet," sagde Claus V. Hemmingsen.

