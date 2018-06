Maersk Supply Service indgår samarbejde med Vestas

Maersk Supply Service vil have en større andel af vindmarkedet, og derfor har rederiet indgået et nyt samarbejde med Vestas med ambition om at reducere logistiske- og installationsmæssige omkostninger.

De to selskaber går nu sammen i en ny vindsatsning, fremgår det af en meddelelse. Og som en del af samarbejdet vil selskaberne udvikle en kran, som kan håndtere både landvindmøller og møller, der bliver installeret langt ude på havet. En prototype forventes at være klar i 2019, mens en færdigudviklet løsning først skal være klar om to til tre år. Projektet har modtaget 47 mio. kr. via Klima- og Energiministeriet.

Til Børsen fortæller rederiets CEO Steen S. Karstensen, at initiativet til partnerskabet blev taget hos Maersk-rederiet for halvandet år siden.

"Når du er en del af serviceindustrien til olie og gas, så er du pr. definition udfordret, fordi aktivitetsniveauet er markant lavere end for tre-fire år siden. Vi ser vindmarkedet som en investering i fremtiden," siger han til avisen.

Maersk Supply Service har igennem længere tid været et salgsemne hos A.P. Møller-Maersk som en del af gruppens strategi om at frasælge sine olieaktiviteter.

