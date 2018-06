USA vil presse lande til at stoppe oliekøb i Iran

Den amerikanske regering planlægger at lægge pres på andre lande, først og fremmest USA's allierede, så de stopper helt med deres køb af råolie fra Iran, skriver både Reuters og Bloomberg News. Den melding giver ny næring til olieprisen, som stiger.

USA forlod på præsident Donald Trumps foranledning i maj atomaftalen med Iran fra 2015, samtidig med at USA truede med hårde sanktioner. Og hvis det lykkes USA at overtale andre lande, herunder også Tyrkiet, Indien og Kina, til at afholde sig fra at købe olie i Iran, så vil det være en hårdere situation, end tiden før atomaftalen blev indgået.

Hvis landene ikke skal købe deres råolie hos iranerne, så skal den købes et andet sted. Det betyder, at efterspørgslen på den resterende del af verdensudbuddet øges, og derfor stiger prisen på råolie tirsdag.

Ifølge Bloomberg News er det den amerikanske regerings mål at søge et stop for køb af råolie i Iran fra og med den 4. november, hvilket man annoncerede sammen med udtrædelsen af atomaftalen, og man er ikke villige til at udsætte eller suspendere for den deadline.

I USA går referencefuturen, WTI, op med 3,1 pct. til 70,19 dollar per tønde. Det er også første gang siden 24. maj, at en tønde olie igen koster mere end 70 dollar.

Fremgangen tirsdag følger efter et hop på 4,6 pct. fredag, da markedet blev positivt overrasket over, at Opec blot besluttede sig for at løfte sit produktionsloft med 1 mio. tønder om dagen.

Stigningen i olieprisen løfter de amerikanske energiaktier tirsdag. Sektoren stiger 1,5 pct. i S&P 500, mens indekset selv blot går op med 0,4 pct., og i Dow Jones er både Chevron og Exxon Mobil med til at trække indekset op med 0,4 pct., da de to selskaber begge vinder 1,4 pct.

