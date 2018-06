Opec-landene vil øge olieproduktionen

På mødet i Wien for det fælles ministerielt overvågningsudvalg, der anbefaler politiske beslutninger til Opec, blev udvalget enige om en foreløbig aftale, på trods af at den iranske olieminister, Bijan Zanganeh, forlod forhandlingerne.

Bijan Zanganeh udtalte, efter at han havde forladt forhandlingerne, at det er usandsynligt at Opec når til enighed om en fast aftale, når landene officielt mødes fredag. Han opfordrede samtidigt Opec til at modstå et stigende pres fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om at øge produktionen af olietønder. Det skriver Reuters.

Ifølge Bloomberg er det ikke unormalt, at Opec afviger fra de foreløbige diskussioner, når de mødes for at ratificere aftaler, og Iran kan da også stadig nå at forhindre aftalen om en øget produktion, da gruppens beslutninger typisk skal være enstemmige.

Både Ruslands og Saudi-Arabiens energiministre har også givet udtryk for, at iransk samtykke er afgørende for en fremtidig aftale.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 73,95 dollar mod 73,78 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 66,42 dollar mod 65,73 dollar torsdag eftermiddag.

