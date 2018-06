Analytiker: Borr Dilling er den nye stjerne i rigmarkedet

Det nye børsnoterede Borr Drilling i Oslo, der for relativt kort tid siden er opstået som en absolut nybegynder blandt udbydere af borerigge i olieindustrien, vil om nogen bidrage til opsvinget i industrien.

Det skriver det anerkendte konsulentfirma Rystad Energy i en ny analyse af Borr Drilling, stiftet af nordmanden Tor Olav Trøim, der i en årrække var en af John Fredriksens nærmeste medarbejdere.

Med en af de største og yngste flåder af rigge og med et opsving på en ventet udnyttelse på 89 pct. i 2020 er forventningerne store.

"Fra starten spillede grundlæggerne af Borr Drilling på et opsving, som ofte blev betegnet "hvis" frem for "hvornår" af andre stemmer i industrien. I dag, hvor opsvinget kan anes i horisonten, viser vores analyse, at Borr Drilling står stærkt i forhold til bedre markedsvilkår," siger Oddmund Føre, Vice President of Offshore Rig Analysis, i Rystad Energy.

Ifølge Rystad er rigmarkedet for de de såkaldte jackup-rigge begyndt at vise bedring, hvilket smitter af på Borr Drilling.

"Vi forventer, at efterspørgslen vil nå op på 294 rigge i 2018 fra 280 rigge i 2017, mens niveauet vil nå 327 rigge i 2020," siger Oddmund Føre.

