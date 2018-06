MOL og Akastor indgår jointventure i offshore

Aker-koncernes investeringsselskab Akastor indgår et nyt samarbejde om offshorerederiet AKOFS Offshore.

Selskabet sælger halvdelen af aktierne i forretningsdelen til japanske Mitsui (Mitsui & Co) og MOL (Mitsui O.S.K. Lines), der hver overtager 25 pct. af aktierne, fremgår det af en meddelelse.

AKOFS Offshore opererer tre skibe, der arbejder med undersøiske brøndkonstruktioner og andre services til olie- og gasindustrien. I forvejen havde selskabet et samarbejde med de to japanske selskaber om selskabet Avium Subsea. Et samarbejde, der blev indgået i november 2016.

MOL og Akastor i nyt offshoresamarbejde

Med den nye aftale får Akastor en nettogevinst på 142,5 mio, dollars. Samarbejdet indeholder desuden et garanteret afkast til MOL og Mitsui i løbet af det første halve års drift af fartøjet AKOFS Seafarer, der dog er begrænset til omkring 46 mio. dollars, lyder det.

Hvis Akastor overholder visse driftsmæssige kriterier, der ikke uddybes i meddelelsen, kan investeringsselskabet i løbet af de første syv år kræve såkaldte earn out-betalinger for operationer. Disse betalinger er begrænset til 45 mio. dollars, lyder det.

Investeringsselskabet Akastor er en del af Kjell Inge Røkkes Aker-koncern, som også har store aktieposter i Ocean Yield, olieselskabet Aker BP, Aker Solutions, Kværner og Aker Biomarine.

