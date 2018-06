Opec vil tappe op mod 600.000 tønder olie mere om dagen

De olieproducerende lande, der er medlem af Opec, diskuterer i øjeblikket sammen med Rusland at hæve produktionen af olie med mellem 300.000 og 600.000 tønder om dagen.

Det skriver Bloomberg News, der har talt med kilder tæt på sagen.

Ifølge Bloomberg er de op mod 600.000 tønder råolie om dagen et forsøg på at nå et kompromis, da Iran helt vil undgå at lade mere olie strømme ud af hanerne.

Samtidig forhandles der også om at gøre samarbejdet mellem Rusland og Opec permanent, skriver Bloomberg.

Nyhedsbureauet skriver, at et mere permanent samarbejde mellem olieorganisationen og Rusland muligvis vil gøre det nemmere at overbevise Iran og Venezuela, der også har været skeptiske omkring en øget olieproduktion.

Mandag reagerer olieprisen for den europæiske referenceolie, Brent, ved at stige 0,7 pct. til 73,97 dollar per tønde, mens den amerikanske WTI-olie falder med 0,6 pct. til 64,65 dollar.

