Opec-møde og ny importtold sænker oliepriserne

Oliepriserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder, mens priserne på guld og kobber forholder sig stabile.

Det kommende Opec-møde og den truende handelskrig mellem USA og Kina påvirker oliepriserne, hvor prisen på WTI-olie er faldet med 2,7 pct. siden fredag. Den kinesiske regering har meldt ud, at både amerikansk olie og benzin er blandt de varer, der vil blive pålagt kinesisk importtold, skriver Bloomberg News.

Mødet med Opec-medlemmerne finder sted i denne uge i Wien. Den iranske regering fortæller, at Venezuela og Irak vil tilslutte sig Iran i at afvise Ruslands og Saudi Arabiens forslag om at øge olieproduktionen.

Prisen på WTI-olie er faldet med mere end 10 pct. siden sit højdepunkt i maj, efter at Saudi Arabien og Rusland har udvist interesse for at få fjernet de begrænsninger, der nu har fjernet olieoverskuddet og hævet prisen på olie. Samtidig forsøger investorerne at finde hoved og hale i omfanget af USA og Kinas nye importtold.

"Olien er påvirket af muligheden for en intensivering af handelskrigen mellem USA og Kina. Hvis USA og Kina fortsætter med at svare hinanden igen, og hvis Saudi Arabien og Rusland bliver ved med at udtrykke ønsker om at øge olieproduktionen, vil det tynge oliepriserne," siger Takayuki Nogami, der er cheføkonom hos Japan Oil, Gas & Metals, til Bloomberg.

Hos Nordnet venter investeringsøkonom, Per Hansen, at det ender med, at Opec vil skrue op for hanerne.

"Når OPEC medlemmerne mødes i slutningen af denne uge, er det sandsynligt, at de bliver ”enige” om at øge olieproduktionen, men det kræver hårde forhandlinger og forberedelser. Olieprisen er, selv om den er faldet lidt tilbage de seneste uger, fortsat steget meget markant siden bunden i 2016. Der er plads til og nok også brug for at gyde lidt olie på vandene. Både hvad angår forhandlingerne og output," skriver Per Hansen i en kommentar.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 72,76 dollar mod 73,68 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 63,83 dollar mod 65,08 dollar fredag eftermiddag.

Mandag morgen koster en ounce guld 1279,97 dollar mod 1280,60 dollar fredag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6994 dollar mod 7011,5 dollar fredag eftermiddag.

