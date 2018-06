Equinor tegner svært billede af klimamål

Hvis målene i Paris-aftalen fra 2015 skal nås, må der ikke komme flere forsinkelser fra nogen kanter. Det gælder både politisk, på industrinuveau og blandt forbrugerne. Sådan lyder det fra norske Equinor, tidligere Statoil, i en rapport om perspektiverne for energisektoren det kommende år.

For selvom målene i Paris-aftalen også stod fast sidste år, så steg udledninger fra både kul og CO2 i løbet af 2017. Efterspørgslen på olie og gas vokser, og mens elektrificering i transportsektoren stiger, så er det slet ikke nok i forhold til salget af biler på verdensplan.

"Klimadebatten har langsigtede mål, men er kortsigtet på handling. Vi tror, det er muligt at nå klimamålene i Paris-aftalen, men at det kræver hurtig, global og politisk koordineret handling for at ændre på forbrugeradfæden og skifte investeringer mod teknologier med lavt CO2-aftryk. At udskyde handling gør det meget svært at nå klimamålene," siger Eirik Wærness, cheføkonom hos Equinor i en meddelelse.

I rapporten ser Equinor en stigende efterspørgsel på elektricitet, hvor sol og vind tæller en betydelig del i mixet, når vi når 2050. Men behovet for at udfase kul og efterspøgslen på fossile brændstoffer kræver betydelige investeringer i produktionskapacitet af elektricitet, ligesom infrastruktur og lagerteknologier, skriver selskabet.

Olie vil i 2050 falde i efterspørgsel med 38 pct., men alligevel kræver det store investeringer i olie og gas fremadrettet, da kun halvdelen af behovet i 2050 kan dækkes af eksisterende felter i dag.

