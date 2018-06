Medie: Spotmarkedet for offshoreskibe udvikler sig fladt

Raterne for offshoreskibe som forsyningsskibe og ankerhåndteringsskibe (AHTS'ere) i spotmarkedet har ligget på samme niveau i første del af 2018 som sidste år.

Dermed er den tidligere udvikling stoppet, hvor raterne steg en smule først fra 2015 til 2016 og igen fra 2016 til 2017, skriver det norske medie Sysla.no.

"Der er mindre aktivitet end forventet," siger analytiker Inge Moy fra mæglerhuset Westshore om udviklingen for spotraterne.

Hun fremhæver at hele markedet for offshoreskibe har ændret sig markant efter det store fald i olieprisen i 2014. Også det andet marked end spotmarkedet, det vil sige de længere kontrakter for skibene, har undergået forandring. Kontrakterne er nemlig blevet kortere.

