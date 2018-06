Trump langer ud efter Opecs oliepriser

Den amerikanske præsident, Donald Trump, og Iran udvekslede hårde ord mod hinanden onsdag, efter at Donald Trump kritiserede Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) for høje oliepriser, mens den iranske regering kritiserede den amerikanske præsident for selv at være skyld i olieprisernes ustabilitet, efter at USA trak sig fra atomaftalen med Iran sidste måned.

Trump kritiserede for nylig Opec i et tweet, hvor han skrev, at oliepriserne er for høje, og at organisationen er "på den igen".

Hossein Kazempour Ardebili, der er guvernør i Opec, svarede igen på Donald Trumps anklager og kritiserede præsidentens sanktioner mod både Iran og Venezuela.

"Du kan ikke pålægge sanktioner på to af de lande, der har stiftet Opec og stadig bebrejde Opec for en ustabil oliepris. Det her er forretning, hr. præsident - det troede vi, at du vidste," udtaler Hossein Kazempour Ardebili i en meddelelse til Reuters.

Medlemmer og ikke-medlemmer af Opec har siden 2017 mindsket deres udbud. Landene skal mødes i Wien den 22-23. juni, hvor det forventes, at olieproduktionen vil blive øget.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 76,50 dollar mod 76,46 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 66,60 dollar mod 66,53 dollar onsdag eftermiddag.

