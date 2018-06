JP Morgan venter øget olieproduktion fra lande udenfor Opec

Oliepriserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie forholder sig stabile mandag morgen.

Reuters skriver, at oliepriserne på den ene side er påvirket af stigende russisk produktion, samtidig med at boreaktiviteten i USA er på sit højeste siden 2015. Omvendt er der et opadrettet pres fra en stærk efterspørgsel, især fra Asien.

Analytikere forventer, at stigende amerikansk udbud vil starte med at udligne Organisationen for Olieeksporterende Landes (Opecs) bestræbelser på de produktionsbegrænsninger, de indførte i 2017 og som har været med til at presse oliepriserne markant op i den første halvdel af 2018.

Den amerikanske produktion af råolie er i forvejen rekordhøj med 10,8 mio. tønder olie om dagen og forventes at stige yderligere.

"Olieudbuddet fra lande, der ikke er med i Opec, forventes at stige kraftigt i 2019 anført af USA's skifeolie og øget produktion i Rusland, Brasilien, Canada og Kasakhstan," skrev den amerikanske bank JP Morgan i sin kvartalsprognose fredag ifølge Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 76,49 dollar mod 76,39 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 65,67 dollar mod 65,69 dollar fredag eftermiddag.

Opec sender blandede signaler om olieaftale

Danske shippingchefers tro på fremtiden vokser

Oliepriserne stiger sammen med USA's indenlandske forbrug