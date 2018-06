11 borerigge solgt til ophugning det seneste år

11 borerigge i Nordsøen er inden for det seneste år blevet solgt til ophugning, men ifølge analytikere bør markant flere rigge skrottes, hvis de nuværende rater for leje af rigge skal op.

"For markedet som helhed vil det på sigt være positivt, hvis der ophugges nogle flere. Indtjeningen er faldet betydeligt, fordi der er langt flere rigge, end der er behov for," siger Janne Kvernland i Nordea Markets til norske Sysla:

"Selskaberne klamrer sig til håbet om, at de kan få kontrakter med tilstrækkelig indtjening til, at det kan betale sig at bringe riggene i drift igen. Samtidig har nogle selskaber optaget lån med sikkerhed i riggene. Det kan gøre det mere kompliceret at skrotte dem," tilføjer Janne Kvernland.

Det nye rigselskab Borr Drilling har ført an i ophugningen, og efter opkøbet af Paragon tidligere i år har selskabet solgt fire rigge, hvoraf den ene er solgt med henblik på ombygning, skriver Sysla.

En stor andel af arbejdsløse rigge i Norge og Storbritannien kommer sandsynligvis aldrig til at arbejde igen, lød vurderingen forleden.

37 rigge ligger i øjeblikket i oplæg i de to lande, og en stor andel af dem er gamle rigge, hvor omkostningerne ved at genaktivere dem er høje.

