Seadrill er i mål med storstilet redningsplan til juli

Det kriseramte rigselskab Seadrill forventer at være i mål med sin redningsplan, som restrukturerer gæld for milliarder af dollars og afslutter næsten et års overlevelseskamp, om en lille måned.

Siden september sidste år har Seadrill kæmpet for sin eksistens, efter at nedturen i oliebranchen sendte selskabet på randen af konkurs. Men nu ser problemerne ud til snart at være løst for Seadrill og stifter John Fredriksen.

For tre måneder siden sagde kreditorerne ja til en redningsplan, og torsdag kan Seadrill så meddele, at man forventer at have gennemført restruktureringen i første halvdel af juli.

Her vil det nuværende selskab, Seadrill Limited, blive lukket ned og pillet af børsen i New York for istedet at blive erstattet af et ny og restruktureret selskab. Det nye selskab får samme navn og vil blive noteret i New York med samme forkortelse for aktien, kort efter at planen er gennemført.

Selskabet søgte om konkursbeskyttelse i USA i september 2017 og har siden arbejdet intenst på en redningsplan. Det norske medie Dagens Næringsliv har tidligere skrevet, at retsprocessen har kostet omkring 400 mio. dollars i udgifter til advokater og rådgivere.

Selve planen indeholder en række elementer, hvoraf det vigtigste er en kapitaltilførsel på 1,08 mia. dollars.

Seadrill er registeret på Bermuda, men har stærke forbindelser til både USA og Norge, hvor stifter John Fredriksen er født, selvom han siden har skiftet statsborgerskab til Cypern.

