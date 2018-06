Norsk rederi lander flere olieaftaler og ser lys forude

Det norske offshorerederi Solstad Farstad har sikret kontrakter til flere af sine skibe, som fortrinsvis skal på arbejde i Nordsøen.

Der er tale om i alt ni kontrakter, som er fordelt på energiselskaberne Total, Aker BP, BP Egypt og et ukendt selskab.

Det oplyser rederiet i to meddelelser.

Fire af kontrakterne er indgået med Maersk Oil North Sea Ltd, som er et datterselskab til Total. Den gælder fire forsyningsskibe. De resterende aftaler er indgået med Aker BP (2), BP Egypt (1) og et unavngivent selskab (2).

"Kontrakterne er et en afgørende refleksion af et forbedret marked og styrken af Solstad Farstad-flåden. Det vil fortsat være Solstad Farstads hovedfokus at operere alle større offshoreregioner og sikre et omdømme som den førende udbyder af offshoreskibe," udtaler Jon Are Gummedal, ansvarlig for PSV og AHTS-skibe hos rederiet.

Solstad Farstad har hjemme i Norge og er resultatet af en fusion af flere norske offshorerederier, som kom i problemer i kølvandet på olieprisens fald fra midten af 2014.

