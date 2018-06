Norske bankers tab på offshore falder

De norske banker har reduceret deres tab på udlån til offshorerelaterede virksomheder sidste år, viser en ny rapport fra det norske finanstilsyn, skriver Sysla.

Rapporten tager tilstanden på den norske økonomi og ikke mindst risikoen for banker og finanssektoren. Og med milliarder lånt ud til den norske offshoresektor, har den industi et særligt fokus. Især til rig- og offshorevirksomheder. Her havde bannkerne en samlet eksponering på 74 mia. norske kr. før nedskrivninger ved udgangen af 2017, hvilket ifølge Sysla er en reduktion på 17 pct. siden udgangen af 2016.

De samlede nedskrivninger og akkumulerede tab steg omvendt med to mia. norske kr. til 8,4 mia.

Det har været nogle hårde år for den globale offshoreindustri, hvor 70 pct. af den norske portefølje har været igennem en restrukturing.

Det har betydet, at banker har eftergivet gæld eller ændret vilkår for selskaberne. Ved udgangen af 2017 havde to tredjedele af den samlede eksponering af porteføljen fået lettet deres betalingsaftaler inden for rigge og supply. Det var lidt højere end året inden, skriver mediet.

