Atlantic Petroleum leverer underskud og nedjusterer

Første kvartal bød på et underskud hos Atlantic Petroleum på 2,7 mio. kr. efter skat. Sidste års kvartalsregnskab viste et overskud på 5,4 mio. kr., Selskabet nedjusterer forventningerne til 2018.

Driften viser et underskud på 2,3 mio. kr. mod et overskud på 6,8 mio. kr. samme periode sidste år, viser Atlantic Petroleums regnskab for første kvartal, der er offentliggjort onsdag.

Selskabet solgte sin andel i Orlando-oliefeltet i havet nordøst for Storbritannien i maj sidste år, hvor aftalen lyder på, at Atlantic har ret til at modtage 2 pct. af omsætningen fra de første 5 mio. tønder olie fra Orlando, hvorefter andelen stiger til 4,35 pct. af al produktion derefter.

Atlantic oplyser, at omsætningen fra Orlando ikke ventes at ramme resultatopgørelsen inden tidligt i 2019. Derfor venter selskabet ikke at tjene penge i 2018.

Tidligere ventede selskabet, at omsætning fra Orlando og en handel med oliefelterne Ettrick og Blackbird, der forventes at blive lukket i andet kvartal af 2018, ville give et positivt resultat i 2018.

"Atlantic Petroleums fokus for 2018 er at fastholde stabilitet. De centrale punkter, der blev angivet i slutningen af 2017, bliver fastholdt. De handler om at holde omkostningerne nede, holde sig klar til indtægter fra afhændede aktiviteter og være fleksible nok til at vurdere nye udsigter, der er tilpasset vores finansiering," siger Graeme Fawcett, der er administrerende direktør, i en meddelelse.

Bankgælden er skrumpet til 52,3 mio. kr. fra 68,7 mio. kr. samme periode sidste år.

