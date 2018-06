Analytikere: Stor andel arbejdsløse rigge kommer aldrig i arbejde igen

En stor andel arbejdsløse rigge i Norge og Storbritannien kommer sandsynligvis aldrig til at arbejde igen.

Det vurderer to analytikere over for det norske medie Sysla, som skriver, at 37 rigge pt. ligger i oplag i de to lande, som har stor aktivitet inden for olie- og gas. En stor andel af dem er nemlig for gamle, og omkostningerne ved at genaktivere dem er simpelthen for høje, vurderes det.

"En god andel af disse rigge har ligget så længe i oplag, at de aldrig vil komme tilbage. For hver dag der går, bliver det sandsynligvis dyrere at sætte dem tilbage i aktivitet," siger Nordea Markets' riganalytiker Janne Kvernland til det norske medie.

Samtidig er det ifølge Kvernland "helt tydeligt," at olieselskaberne i dag foretrækker nye rigge frem for gamle. Nordea-analytikeren bakkes op af Anders Bergland i Arctic Securities, der også vurderer, at omkostningerne ved at genaktivere riggene er for høje, hvis man sammenligner med kontraktværdierne i dagens marked.

Sysla skriver videre, at eksempelvis Equinor, tidligere Statoil, på få år har forynget sin flåde af rigge og reduceret gennemsnitsalderen fra 22 til 4,5 år.

