Olieinvesteringer i Norge på vej op igen

I år vil de norske investeringer i olie- og gasfelter nå op på investeringer på i alt 156,5 mia. norske kroner. Det vil være en stigning fra sidste år, fremgår det af en ny opgørelse fra det det norske statistikbureau Statistisk sentralbyrå.

Niveauet for investeringer er dermed på vej op, efter at det siden 2014 har været dalende i takt med det massive fald i olieprisen.

Udviklingen i investeringer i norske oliefelter.

Flere analytikere havde ventet, at niveauet ville være endnu højere, men tallet er stadig positivt, vurderer analytiker Jeanette Strøm Fjære fra DNB Markets.

"Tallene for både 2018 og 2019 var lidt svagere, end vi havde ventet. Det er stadig en god vækst i olieinvesteringer, så hovedbilledet er, at bunden blev nået sidste år, og at det nu går opad," siger hun til Dagens Næringsliv.

Equinor hælder ny olie på gamle felter

Olieselskab tager hul på milliardplan i Norge

Opkøb giver rekordhøj produktion hos Aker BP