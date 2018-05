Olieprisen rasler ned

Olieprisen er sendt tilbage til godt 75 dollars per tønde, at Saudi-Arabien og Rusland ifølge nyhedsbureauet Reuters har signaleret en stigende olieproduktion fra Opec-landene med omkring en mio. tønder om dagen.

Oliepriserne ramte tidligere i maj det højeste niveau i mere end tre år, efter at sanktioner mod Iran og et lavt output i Venezuela gav årsag til bekymringer om, at oliebeholdningerne skulle nå et lavt niveau.

Men mandag morgen er Saudi-Arabien og Rusland med til at sende olieprisen den anden vej. De to olienationer har nemlig foreslået at pumpe mere olie op af undergrunden, hvilket går imod Opecs politik om at nedbringe lagrene af råolie.

"Det er alle olieproducenternes hensigt at sikre, at oliemarkedet forbliver sundt, og hvis det betyder, at vi er nødt til at justere vores politik i juni, så er vi klar til at gøre det, siger den saudiarabiske energiminister Khalid al-Falih til CNN Money.

En amerikanske tønde WTI-olie koster mandag morgen 66,20 dollar mod 68,45 dollar fredag eftermiddag. En tønde europæisk brent-olie koster 75,00 dollar mod 76,88 dollar fredag eftermiddag.

"Det seneste signal fra Opec og Rusland har sænket forventningerne til, at gruppen vil sænke produktionen yderligere. Det har ellers hjulpet priserne på råolie markant siden sidste år," siger Satoru Yoshida, der er råvarestrateg i Rakuten Securities til Bloomberg News.

Ekstraordinære tillæg

Stigningen i oliepriserne også i første kvartal har allerede haft stor betydning for regnskaberne hos containerrederierne.

En række af de allerstørste, CMA CGM, Maersk Line og MSC har på den baggrund valgt at indføre ekstraordinære bunkertillæg, såkaldte nødtillæg, for at dække de stigende omkostninger på bunkersiden.

De nye tillæg har mødt kritik fra blandt andet analytiker Lars Jensen, der kalder dem "ulogiske."

Risiko for øget produktion sender oliepriserne ned

Valg i Venezuela får olieprisen til at stige