Risiko for øget produktion sender oliepriserne ned

Oliepriserne falder en smule fredag morgen, i kølvandet af at Rusland har antydet, at landet gradvist vil øge olieproduktionen, efter at det siden sidste år har holdt udbuddet nede som følge af en aftale med Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec).

Opec-landene holdt igen med olieproduktionen siden 2017 for at sende priserne op fra de seneste års lave niveau, og særligt Rusland forventes at sætte en stopper for produktionsnedskæringerne ifølge Reuters.

Torsdag udtalte landets energiminister, Alexander Novak, at restriktionerne for olieproduktionen kunne lempes "forsigtigt", hvis oliemarkedet ser ud til at finde en god balance i juni, skriver nyhedsbureauet.

Prisen på en tønde af den europæiske nordsøolie, brent, falder fredag til 78,67 dollar fra 79,09 dollar torsdag eftermiddag. Samtidig falder prisen på den amerikanske referenceolie, WTI, til 70,66 dollar fra 71,09 dollar torsdag klokken 17.00 dansk tid.

Set over året er oliepriserne dog steget med næsten 20 pct.

