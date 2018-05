Norsk offshorerederi erstatter diesel med batterier

Det norske offshorerederi Solstad Farstad sætter nu gang i en ombygning af to skibe, der fremover skal sejle ved hjælp af en batteriløsning i stedet for diesel.

Ifølge rederiet kan det være med til at reducere udslippet af CO2 med mellem 15 og 20 pct. for skibene Normand Server og Normand Supporter, der bygges om til at være hybridskibe. Batteriløsningen er ifølge rederiet klassificeret som en erstatning for en dieselgenerator, hvor batterieffekten vil være på 560 kWh, mens begge skibe klargøres til landstrøm med en såkaldt plug-in hybridløsning.

Fra COO Tor Inge Dale lyder det i en meddelelse, at ombygningen vil effektivisere driften af flåden yderligere.

"Vi er optagede at tage ny teknologi i brug, som gør vores skibe tryggere og mere effektive. Vi har allerede flere hybridskibe i flåden med rigtig gode erfaringer med driftsøkonomi, operation og sikkerhed," siger Tor Inge Dale.

Selskabet Westcon kommer til at stå for levering af batteripakkerne i tillæg til installation og ombygning på de to skibe. Ombygningen ventes at tage omkring to uger, og manøvren er støttet af den norske NOx-ordning.

For nylig blev det endeligt vedtaget på en generalforsamling, at Solstad Farstad skifter navn til Solstad Offshore ASA. Skiftet træder i kraft 1. oktober.

