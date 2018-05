Totals CEO: Olien kan snart stige til 100 dollars

Olieprisen er røget til vejrs på det seneste, hvor prisen torsdag passerede 80 dollars for første gang siden 2014.

Det stigende niveau skaber bekymring om, at det kan gå ud over efterspørgslen. Hos franske Total ser CEO Patrick Pouyanne eksempelvis, at problemet på efterspørgselssiden kan blive større, hvis Irans eksport bliver bremset senere på året gennem amerikanske sanktioner, skriver Bloomberg.

Ifølge ham kan prisen sagtens stige yderligere i nærmeste fremtid.

"Ved 80 dollars pr. tønde vil der være noget indflydelse på efterspørgslen. Jeg vil ikke være overrasket over at se 100 dollars pr. tønde i de kommende måneder," siger Patrick Pouyanne torsdag ifølge Bloomberg.

Tidligere på ugen lød det fra netop Total, at det franske selskab er klar til at trække sig fra en milliardaftale på et gasfelt i Iran, medmindre man kan få garanti for at gå fri af de amerikanske sanktioner.

Bekymringen om efterspørgslen er kommet fra flere sider. Blandt andre IEA (International Energy Agency) der ser, at efterspørgslen i markedet risikerer at blive udhulet i anden halvdel af 2018, skriver Bloomberg. Det skyldes ifølge agenturet den prisstigning, der er blevet igangsat af Opec og andre lande som Rusland, der har et produktionsloft på olieproduktionen.

Også Indiens olieminister, Darmendra Pradhan, har udtrykt bekymring. Indien er verdens tredjestørste forbruger af olie og vil blive hårdt ramt af stigende oliepriser, skriver mediet.

Fredag morgen handles nordsøolien til 79,5 dollars pr. tønde. For den amerikanske referenceolie, WTI, lyder prisen på 71,65 dollars.

