Olieselskab tager hul på milliardplan i Norge

Olieselskabet Wintershall har sammen med sine partnere netop indleveret en plan for udbygningen og driften af Nova-feltet i den norske del af Nordsøen.

I en meddelelse fra det tyske selskab lyder det, at der sammenlagt vil blive investeret omkring 9,9 mia. norske kr. i feltets udbygning. Feltet, der tidligere havde navnet Skarfjell og blev opdaget i 2012, anslås at rumme omkring 80 mio. tønder olie, hvoraf størstedelen vurderes at være olie.

Wintershall ejer 35 pct. af feltet og er operatør, mens også Capricorn, Spirit Energy, Edison og DEA Norge har en andel. Og ifølge det norske medie E24 var det ventet, at parterne ville indgive en plan for feltet til det norske olie- og energiministerium netop i løbet af første halvår af 2018.

Dermed er olieselskabet i færd med at udrulle sine ambitiøse planer for den norske sokkel. Mediet Sysla skrev sidste år, at Wintershall havde fået tilladelse af moderselskabet i form af kemikoncernen BASF til at investere 20 mia. norske kr. – svarende til 15,4 mia. kr. – i projekter på den norske kontinentalsokkel over de næste fire år.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Nova-feltet skal bygges ud med brug af eksisterende infrastruktur fra Gjøa-platformen i den norske del af Nordsøen. Illustration: Wintershall

Nova-feltet vil blive det tredje i Norge, som Wintershall opererer. Den første egenudviklede udbygning i Norge var feltet Maria, der startede sin produktion sidste år.

"Med investeringsbeslutningen om Nova har vi demonstreret vores engagement i Norge. Efter Maria-feltet er Nova et vigtigt varetegn, som viser, at vi er forberedte på at tage lovende norske aktiver igennem hele livscyklussen fra opdagelse til udvikling og frem til produktion," siger Martin Bachmann, bestyrelsesmedlem hos Wintershall.

"Vi tror på Norge, og vi fortsætter med at investere i projekter af høj kvalitet, som vil give værdi til os, vores partnere, vores aktionærer og hele det norske samfund," fortsætter han.

Ifølge Wintershall er ansøgningen om udbygningen den første PUD (Plan for udbygning og drift), der er leveret i Norge i år. Godkender de norske myndigheder forventes feltet at kunne starte op i 2021.

