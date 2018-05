Storbank: Olieprisen kan stige til 100 dollars i 2019

Sanktionerne mod Iran og ophævelsen af atomaftalen mod landet, som USA's præsident Donald Trump varslede tirsdag, har skabt øget usikkerhed i oliemarkedet.

I denne uge er olieprisen steget dels på grund af USA's nye tiltag mod Iran og planen om at genindføre sanktioner. Dels stadigt større regionale konflikter i Mellemøsten, skriver Bloomberg. Og ifølge nyhedsmediet har det medført, at flere store analysehuse har ændret deres syn på olieprisen.

Det gælder blandt andet Goldman Sachs, hvis oprindelige prismål på olien kan blive overgået af indvirkningerne af sanktionerne. Og hos Bank of America ser analytikerne nu en mulighed for, at prisen kan stige til så meget som 100 dollars pr. tønde næste år ifølge mediet.

"Bekymringer over udbuddet har hævet oliepriserne. Vi ser den største effekt på olieprisen igennem markedsstemningen – geopolitisk støj og frygt for eskalering," siger Norbert Ruecker, head of market og commodity research hos Julius Baer Ltd. ifølge Bloomberg.

Ugen igennem er olieprisen overordnet set steget. Den amerikanske referenceolie WTI handles fredag eftermiddag til 71,44 dollars pr. tønde. For nordsøolien lyder prisen på 77,39 dollars – det højeste niveau siden udgangen af 2014.

USA har givet indkøbere af olie 180 dage til at neddrosle importen af olie fra Iran, skriver Bloomberg.

Også for tankrederierne kan genindførslen af sanktionerne mod Iran få konsekvenser. Analysehuset Drewry har anslået, at et worst case-scenarie efter sanktionerne vil betyde, at mellem 15 og 20 VLCC'ere vil blive arbejdsløse.

