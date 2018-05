Maersk udskyder muligvis tidshorisont for frasalg af Drilling

A.P. Møller-Mærsk vil muligvis fokusere på at sælge Maersk Drilling fra frem for at børsnotere selskabet, oplyser fem kilder med kendskab til sagen til Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet kan det også betyde, at Maersk udskyder tidshorisonten for at udskille Drilling-divisionen fra koncernen. At en børsnotering ikke skulle blive til noget, skyldes ifølge kilderne svage markedsbetingelser.

Samtidig oplyser kilderne til Reuters, at selskaberne Borr Drilling og Diamond Offshore overvejer at komme med et bud på Maersk Drilling. Borr Drilling har afvist at kommentere påstanden over for Reuters, der samtidig ikke har kunnet få fat på Diamond Offshore.

Ifølge en kilde kan A.P.Møller Holding, som er ejet af Mærsk-familien, også gøre sig overvejelser om at købe divisionen.

Et kommende salg af Maersk Drilling er en del af en strategi, som Mærsk-koncernen lancerede i 2016. Målet er at sortere energiselskaber fra og rette fokus mod logistik og transport.

Maersk har tidligere oplyst, at arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2018.

Maersk afviser at kommentere rygterne, men oplyser over for Ritzau Finans, at koncernen fortsat arbejder efter målsætningen om at finde en løsning for de energirelaterede forretninger inden udgangen af i år.

Koncernen har ikke oplyst, hvilke løsninger der konkret kan blive tale om, men Maersk-ledelsen har tidligere nævnt frasalg, joint ventures og børsnoteringer som de mest sandsynlige løsninger.

Maersk Drilling og Maersk Supply Service er de to selskaber, som stadig mangler at blive afhændet, mens koncernen tidligere har fundet en løsning for Maersk Tankers og Maersk Oil.

