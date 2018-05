Olien topper på usikkerhed om Iran-aftale

Olieprisen ryger i disse dage i vejret på baggrund af tiltagende usikkerhed omkring Irans atomaftale, som den amerikanske præsident Donald Trump truer med at droppe. Det kan betyde, at iransk råolie får sværere ved at finde vej til verdensmarkedet.

I kombination med effekten af reduktion i olieproduktion hos OPec og den tiltagende økonomisk vækst i verden, har det betydet, at overudbuddet af råolie er reduceret kraftigt.

Den toneangivende amerikanske oliefuture, WTI, ligger således i 70,76 dollar per tønde efter en stigning mandag på 1,5 pct., mens Nordsøolien, Brent senest blev handlet i 76,26 dollar per tønde, hvilket er en stigning på 1,9 pct. Det er første gang siden 2014, at den amerikanske referencefuture, WTI, runder 70 dollar.

Det er først og fremmest præsident Trumps gentagne trusler om, at USA vil forlade aftalen fra 2015, hvor Iran lovede at indstille sit atomudviklingsprogram og give inspektører adgang til at se nærmere på landets installationer, mod at Iran slap for en række af de sanktioner, som var påtvunget landet, der er årsdag til stigningen i olieprisen den senere tid.

For træder USA ud af aftalen, er der lagt op til, at Irans olieproduktion forsvinder fra udbudssiden på verdensmarkedet, for Iran har omvendt truet med også at forlade aftalen, hvis USA gør det.

Der er en følelse af, at det globale marked er meget stramt, og lige nu har vi ikke råd til mange forstyrrelser Phil Flynn, senioranalytiker, Price Futures Group

Deadline for en beslutning fra præsident Trumps side er på lørdag, og derfor er der lagt op til stor spænding på markedet i den igangværende uge.

"Det bliver en af de store datoer for råolien. Markedet er allerede ladt," siger Bob Yawger, direktør for divisionen for handel med futures hos Mizuho Securities U.S.A. til Financial Times.

Olieprisen har gennem de senere år været trykket kraftigt ned på grund af øget produktionsudbud og en henslæbt økonomisk vækst, der ikke har kunnet absorbere produktionsvæksten.

I 2017 tog OPEC-landene og deres nære samarbejdspartnere dog fat og aftalte at reducere olieproduktionen. Samtidig er den globale vækst kommet op i gear her i 2018, og det har reduceret overudbuddet markant.

"Der er en følelse af, at det globale marked er meget stramt, og lige nu har vi ikke råd til mange forstyrrelser," siger Phil Flynn, senioranalytiker fra Price Futures Group til Financial Times, med henvisning olieudbuddet.

Olieprisen bundede i februar 2016 i 26,11 dollar, og prisen er altså siden da steget med 170 pct. Siden seneste vending i sommeren 2017 er prisen steget med 60 pct.

Nye handelsspændinger rammer amerikanske oliepriser

Olie- og gasindustrien investerer for lidt i sikkerhed