Opkøb giver rekordhøj produktion hos Aker BP

Aker BP's første kvartal i år bød på en rekordhøj olieproduktion for olieselskabet. Den samlede produktion nåede op på 158.600 tønder olieævkivalenter dagligt.

"Produktionsvoluminerne steg primært på grund af opkøbet af Hess Norge i slutningen af december 2017," skriver Aker BP i en meddelelse udsendt sammen med regnskabet.

Olieselskabets omsætning landede i første kvartal i år på 890 mio. dollars, hvilket var en forbedring fra 646 mio. dollars i samme kvartal sidste år.

Samtidig fik selskabet et resultat på 161 mio. dollars, en fremgang på knap 100 mio. dollars fra første kvartal 2017, hvor Aker BP's indtjening landede på 69 mio. dollars.

Aker BP blev dannet i 2016 af de to selskaber BP Norge AS og Det norske oljeselskap ASA. Dermed blev selskabet et af de største uafhængige børsnoterede olieselskaber i Europa. I fjerde kvartal 2017 opkøbte Aker BP Hess Norge og blev et endnu større selskab, der nu tæller omkring 1300 ansatte.

