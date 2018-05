Statoil vil skære stor bid af CO2 i nye projekter

Næste generation af olie- og gasprojekter hos norske Statoil vil udlede langt mindre CO2 end i dag, varsler det norske olieselskab på dagen, hvor Statoil holder en konference om bæredygtighed i London.

Ifølge Statoil vil de kommende felter have en CO2-intensitet på tre kg per tønde olieækvivlanet, hvilket er under 20 pct. af det gennemsnitlige niveau for industrien i dag. I gennemsnit udleder industrien 17 kg CO2 per tønde i dag, skriver selskabet.

"For at præstere godt i dagens globale kontekst, er bæredygtighed essentielt for forretningen," siger CEO for Statoil Eldar Sætre i meddelelsen.

"Statoil har en konkurrencemæssig fordel med evnen til at skabe overlegen værdi i en fremtid med lav udledning af drivhusgsser."

De nye felter i Statoils portefølje indeholder otte mia. tønder olieækvivlanter med et afkast på 30 pct., hvis olieprisen holder sig på 70 dollars per tønde, lyder forventninge. Det svarer til en gennemsnitlig breakeven-pris på 21 dollars per tønde.

Statoil vil frem mod 2030 reducere CO2 fra sin nuværende portefølje til otte kg per tønde olieækvivalent. Statoil har varslet, at selskabet i fremtiden rykker sig mere mod alternative energikilder som sol og vind. Inden længe skifter selskabet desuden navn til Equinor, som også skal understrege skiftet.

