BP's overskud overgår de mest optimistiske analytikere

Det britiske olieselskab BP lander i første kvartal et justeret overskud og et justeret driftsoverskud (EBIT), der ligger over estimaterne fra selv de mest optimistiske analytikere, der havde leveret estimater til Bloomberg News.

På bundlinjen realiserede BP i årets første tre måneder et justeret overskud på 2,59 mia. dollars, mens analytikerne ifølge Bloomberg News ventede et overskud på 2,12 mia. dollars, hvor estimaterne spændte mellem 1,90-2,32 mia dollars. Det skriver Bloomberg News.

Det justerede driftsoverskud endte på 4,68 mia. dollars, hvor analytikerne ventede et resultat mellem 4,00-4,55 mia. dollars. Desuden oplyser olieselskabet, at det holder fast i forventningerne om, at de organiske capex-investeringer i 2018 vil lande mellem 15-16 mia. dollars.

Nordmand får et af verdens tungeste oliejob

Statoil får bedste kvartal i fire år