Maersk Drilling henter direktør fra søsterselskab

Maersk Drilling har udpeget en ny kommerciel og innovationsdirektør (CCIO), der skal lede den nye afdeling for borerigselskabet. Det bliver Morten Kelstrup, der fra 1. maj skal stå i spidsen for afdelingen, og kommer fra en stilling som direktør for Maersk Oil UK.

Tidligere har han også været direktør for Maersk Oil i Kazakhstan og kommerciel direktør i Maersk Oil.

"Morten har omfattende lederskab og førstehåndserfaring med industrien, og han forstår det nuværende marked og behovene hos Maersk Drillings kunder. Han har med succes drevet innovation og vil blive et stærkt aktiv i Maersk Drillings forpligtigelse med at reducere brøndomkostninger for kundene," siger Jørn Madsen, CEO for Maersk Drillling, i en meddelelse om nyansættelsen.

Morten Kelstrup har arbejdet i flere direktørstillinger hos Maersk Oil. Foto: Maersk Drilling

Den nye enhed er ifølge selskabet blevet oprettet for at styrke Maersk Drillings arbejde med partnerskaber, digitale løsninger, telnologier og nye forretningsmodeller.

"Den nye funktion vil kommercialisere den innovation, der allrede foregår i organsitionen nu og bringe nye værdifulde forslag til markedet," siger Jørn Madsen, som fortæller, at Maersk Drilling allerede nu er ved at udpege nye forretningsmodeller til den nye funktion.

Maersk Drilling i ny alliance med Aker BP og Halliburton

Maersk Drilling og Maersk Supply Service etablerer nyt offshoreselskab

Aker BP klar til flere samarbejder efter Maersk-aftale