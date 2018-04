Statoil vil tage større risiko i Norge i jagten på nye oliefund

Norske Statoil vil øge sin aktivitet med at lede efter ny olie og tage større risiko i den jagt, skriver Dagens Næringsliv.

Alene på norsk sokkel vil selskabet efter planen bore 25 og 30 nye brønde i år. Det er mindst seks brønde flere end sidste år, hvor det blev til 19. Samtidig er udforskningsbudgettet øget med omkring 500 mio. dollars til 1,5 mia. dollars, der i år skal bruges på omkring 40 udforskningsbrønde globalt.

Ifølge Dagens Næringsliv er håbet hos det norske selskab at bryde trenden med småfund.

"Der har været mangel på store fund. Næsten alle fundene på norsk sokkel er baseret på ideer, som vi fik for et stykke tid siden. Fundene er blevet mindre og mindre. Så vi må prøve at gøre tingene anderledes. Vi ønsker at teste nye ideer, som vil åbne op for nye store fund. Dette vil vi gøre på alle områder på norsk sokkel," siger Jez Averty, der for Statoil er udforskningschef for britisk og norsk sokkel, ifølge Dagens Næringsliv.

