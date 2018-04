Shells fokus i ny strategi: Klimaforandringernes betydning for olieindustrien

Shell udlægger sin nye strategi for, hvordan olieselskabet skal håndtere skiftet fra fossile brændstoffer og lover blandt andet, at selskabet vil følge med i den globale overgang til renere energi.

Det skriver Financial Times.

I Shells nye strategi giver oliegiganten udtryk for, at den ikke frygter at stå tilbage med aktiver, mens verden fortsætter med at gå væk fra fossile brændstoffer. Selskabet forventer således, at omkring 80 pct. af de nuværende bekræftede olie- og gasreserver stadig vil producere i 2030.

Shell forventer yderligere, at reserverne vil forblive konkurrencedygtige selv med en oliepris så lav som 40 dollar (240,80 kr.) per tønde. I dag er prisen på 70 dollar per tønde.

Ifølge Ben van Beurden, der er administrerende direktør for Shell, er det at forstå, hvad klimaændringer kommer til at betyde for Shell, et af de største strategiske spørgsmål, som selskabet står overfor.

Strategien blev offentliggjort i en rapport fra Shell, der blandt andet beskriver forskellige scenarier, som selskabet kan møde i fremtiden.

I rapporten indrømmede Shell blandt andet, at efterspørgslen af olie højst sandsynligt vil nå sit højdepunkt og derefter falde, men at processen vil tage flere årtier.

Ifølge Ben van Beurden bliver en del af Shells fremtidige strategi at holde sig på linje med samfundet og sine kunders forventninger og derved arbejde på at reducere sin CO2-udledning.

BP udvikler to nye felter i Nordsøen

Britiske oliefelter skifter hænder

Shell i massiv fremgang i indtjeningen i 2017