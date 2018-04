Subsea 7 lander nye kontrakter

Offshoreselskabet Subsea 7 melder om to nye kontrakter, som er indgået i forskellige dele af verdenen.

Dels oplyser rederiet om en ny kontrakt i Nigeria med Mobil Producing Nigeria Unlimited Offshore. Arbejdet vil blandt andet omfatte ingeniørarbejde, konstruktion, transport og installation af rør ved platformen Idoho.

Kontrakten er "betydelig" ifølge Subsea 7 med en værdi på mellem 150 og 300 mio. dollars. Operationerne offshore ventes at vare fra tredje kvartal i år til første kvartal af 2019.

Og dels skal Subsea 7 med skibet Seven Oceans fra 2019 stå for blandt andet projekthåndtering, ingeniørarbejde og installation af en rørledning for subsea-udviklingsfeltet Alligin, der ligger 140 km vest for Shetlandsøerne.

Kontrakten er indgået med BP og har en værdi på mellem 50 og 150 mio. dollars, oplyser Subsea 7.

Milliard-aftale får vigtig oliebase på norske hænder igen

Subsea 7 forventer flere ordrer i offshore efter svage år

Pareto: Opsvinget i offshore vil gå smertefuldt langsomt