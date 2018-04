Olieprisen sniger sig over 70 dollar efter forsoningstale

Olieprisen har i løbet af tirsdagen sneget sig over 70 dollar for en tønde Nordsøolie.

Oliemarkedet så allerede lys forude tirsdag morgen dansk tid, efter at den kinesiske præsident Xi Jinping, løsnede en del op for den verserende handelskrig mellem USA og Kina.

I talen sagde præsidenten blandt andet, at det kinesiske marked skal åbnes mere for udenlandske firmaer, tolden på importerede biler skal ned, og reglerne for udenlandsk ejerskab i den kinesiske bilindustri skal lempes, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

"Risikoen for en handelskrig mellem USA og Kina har rystet makromarkeder - og herunder også råvarer. Ud over risikoen for protektionisme har der været en betydelig ændring i Trump-administrationen, der har givet risici for potentielle sanktioner for nøgleolieeksportlande, herunder Iran, Venezuela og Rusland," lyder det fra JPMorgan ifølge Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, kostede tirsdag morgen 68,98 dollar mod 68,62 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 63,79 dollar mod 63,57 dollar mandag eftermiddag.

JPMorgan venter, at Brent-prisen på en tønde råolie i snit vil være 69,50 dollar i år og 64 dollar per tønde næste år, mens den for en tønde WTI-råolie vil være på 65,20 dollar i 2018 og 58,50 dollar i 2019.

