Norsk olieproduktion omfattet af mulige strejker

Den norske olieproduktion kan fra på søndag blive påvirket af store strejker i landet, skriver Dagens Næringsliv.

Ligesom i Danmark foregår der for tiden langstrakte forhandlinger på det norske arbejdsmarked om nye overenskomster.

Med fuld strejke hos os går der nok ikke mange dage, før disse [felter] må lukke produktionen.

Her er status, at 35.000 norske ansatte fra på søndag kan gå i strejke, såfremt at mæglingen mellem de norske arbejdsgiverorganisationer LO og YS på den ene side og erhvervsorganisationen NHO på den anden side ikke fører til noget i denne uge.

Hos olieforsyningsbasen Mongstad er 150 af de 240 ansatte medlemmer af LO's Industri Energi-forbund. Tirsdag varslede forbundet, at der vil være ansatte ved basen, som vil blive udtaget til den potentielle konflikt.

"Vi betjener de store felter i Nordsøen – Statfjord, Gullfaks, Troll, Oseberg og nogle mindre. Med fuld strejke hos os går der nok ikke mange dage, før disse må lukke produktionen," siger CCB Mongstads adm. direktør Øyvind Langedal ifølge Dagens Næringsliv.

Han anslår, at størstedelen af basens operative mandskab vil være omfattet af de mulige strejker. Dog har Mongstad endnu ikke fået at vide, hvor mange af medlemmerne, forbundene vil udtage.

