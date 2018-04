Stort underskud sender Atlantic Petroleums egenkapital til bunds

Atlantic Petroleum lavede endnu et stort underskud i 2017, som sender egenkapitalen i et endnu større minus på nu lige over 150 mio. kr.

Det fremgår af en kortfattet meddelelse forud for det endelige årsregnskab, der offentliggøres den 6. april.

Resultatet efter skat blev et nettounderskud på 67,7 mio. kr. efter et tab på 58,1 mio. kr. i fjerde kvartal.

Resultatet belastes af, at Atlantic Petroleum har nedskrevet sine efterforskningsaktiviteter til nul.

Selskabet udpegede i november Graeme Fawcett til ny midlertidig topchef med henblik på at evaluere de strategiske muligheder, inklusive opkøb eller et frasalg af virksomheden, der har været trængt i de senere år som følge af økonomiske vanskeligheder.

Ifølge Greame Fawcett lysner det dog for olieindustrien, og målsætningen for 2018 er, at det bliver året, hvor de seneste års bestræbelser på at overleve belønnes i form at nyt fundament for vækst og succes.

