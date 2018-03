Fundamentet under Nordsø-aftalen vakler

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre trækker sin støtte til den model, der skal finansiere den kommende Nordsøaftale. Det skriver Berlingske Business.

Som en del af finansieringen af aftalen, der frem mod 2025 skal være med til at give skattelettelser til Danmarks olieselskaber, skal Vækstfonden bidrage med op mod halvdelen af sit overskud, som normalt vil blive brugt på at investere i nye danske erhvervssuccesser. I modgift har man lagt op til, at Vækstfonden får adgang til en udvidet låneramme på op mod en mia. kr., hvis fonden bliver presset "i tilfælde af lavkonjunktur eller et fastfrosset venturemarked," som det hedder i aftaleteksten. Det er den finansieringsmodel, de tre partier ikke længere vil bakke op om.

Vækstfonden kan blive gidsel i Nordsø-aftale

Dansk Folkeparti begrunder blandt andet sin beslutning om at trække sin støtte til forslaget med, at lånerammen bliver for usikker for Vækstfonden.

"Den milliard kan Vækstfonden ikke bruge til så meget, for Vækstfonden ved jo reelt ikke, hvornår de har den til rådighed, og så er der hele ministerbemyndigelsesdelen, som vi er meget bekymrede om," siger han til Berlingske og hentyder til, at det reelt bliver finansministeren, der kan afgøre, om lånet skal falde eller ej.

Forslaget er tidligere blevet kritiseret af interesseorganisationer for startup-selskaber.

