Statoils topchef i lønhop sidste år

Eldar Sætre kunne sidste år notere en fremgang på lønchecken på godt 30 pct. sammenlignet med 2016. Det viser årsrapporten fra det norske olieselskab Statoil, der inden længe skifter navn til Equinor.

Siden kollapset i olieprisen tilbage i 2014 har Statoil sammen med resten af industrien arbejdet hårdt på at sænke omkostningerne i forretningen, hvilket er lykkedes. Samtidig er olieprisen igen steget, og det nyder olieindustrien og herunder Statoil godt af.

Ifølge årsrapporten steg hans skattepligtige løn inklusiv bonusser til 1,8 mio. dollars fra 1,4 i 2016.

"I sin vurdering af koncernschefens præstationer og dermed hans årsbonus for 2017, har bestyrelsen lagt vægt på en stærk leverance inden for produktion, kontinuerlig forbedring af selskabets effektivitet og en positiv udvikling inden for sikkerhed, sikring og bæredygtighed," skriver bestyrelsen ifølge Dagens Næringsliv om udviklingen for topdirektørens løn og bonus.

Man bemærker desuden, at den negative udvikling fra 2016 er vendt, og at frekvensen af alvorlige hændelser har nået målsætningen.

Især en bonus fra foråret på 570.000 dollars er med til at løfte Sætres lønniveau. Mens Statoil-chefen så en stigning sidste år, fik en anden olie topchef Luis Araujo en mindre bonus. Olieserviceselskabet Aker Solutions-chefen fik i 2017 godt to mio. norske kr. mindre end i 2016, skriver Dagens Næringsliv.

Oliekæmpes investorer i oprør over topchefs lønfest

Statoil i endeligt opgør om de fede lønninger