Trump siger farvel til oliemand som udenrigsminister

USA's præsident, Donald Trump, siger i et tweet, at han har afskediget udenrigsminister Rex Tillerson, som bliver erstattet af CIA's direktør, Mike Pompeo.

Trump siger, at CIA's vicedirektør, Gina Haspel, bliver ny leder for efterretningstjenesten..

Trump takker Tillerson for hans indsats i udenrigsministeriet.

En række højtstående diplomater er blevet tvunget ud eller er selv holdt op i løbet af den tid, hvor Trump har været præsident.

Tillerson sagde i november, at han var krænket over påstande om, at udenrigsministeriet blev udhulet under Trump.

Rex Tillerson er tidligere topchef for olieselskabet Exxon Mobil og har været udenrigsminister i Trump-regeringen, siden den officielt overtog magten i begyndelsen af 2017.

