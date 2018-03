Kun en anelse håb at spore for offshoreskibe i Nordsøen

De offshoreskibe, der sejler i Nordsøen, har kun lidt at lave. Og det ser ikke ud til at blive meget bedre i løbet af foråret, skriver den norske Finansavisen.

"I spotmarkedet har vi endnu til gode at se tegn på forbedringer i år," siger Wilhelm P.C. Blystad, der er skibsmægler i Clarksons Platou, til avisen.

Han peger dog på, at forventningerne om et bedre marked stadig er til stede, selvom udnyttelsesgraden for flåden af offshoreskibe i Nordsøen på nuværende tidspunkt kun er omkring 50 pct.

Lidt bedre ser det imidlertid ud for de lidt længere kontrakter, terminskontrakter.

"Udbudsaktiviteten for langsigtede kontrakter har været meget høj i løbet af de seneste to måneder, og vi har set, at der er blevet tildelt betydeligt flere langsigtede kontrakter i år, end vi så på samme tid sidste år. Det er en klar indikation på, at aktiviteten er på vej op, og at befragterne ønsker at få dækket deres behov," siger Wilhelm P.C. Blystad.

