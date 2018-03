Amerikansk offshorerederi søger konkursbeskyttelse

Amerikanske Harvey Gulf har igennem de seneste år oparbejdet en gæld på 1 mia. dollars, og offshorerederiet med mere end 50 skibe søger nu om konkursbeskyttelse.

Rederiet ansøgte ifølge Reuters om at komme under den amerikanske konkursbeskyttelse, Chapter 11, onsdag i denne uge i Houston. Problemerne for offshorerederiet er kommet i kølvandet på olieprisens fald i 2014.

Rederiet har tidligere forsøgt at gøre den amerikanske præsident Donald Trump opmærksom på sine problemer med at få forretningen til at køre rundt.

Det har rederiet gjort ved at indrykke helsides-annoncer i Wall Street Journal og gøre opmærksom på de undtagelser fra den amerikanske Jones Act-lovgivning, som er blevet givet til offshoreskibe.

Undtagelserne for skibe, der arbejder i den amerikanske oliebranche, er blevet givet ud i de seneste årtier.

Da Barack Obama var præsident, var der planer om at lukke for undtagelserne, men det blev aldrig til virkelighed, og derfor har Harvey Gulf sidenhen forsøgt at påvirke Donald Trump.

Også det amerikanske offshorerederi Tidewater har været under konkursbeskyttelse i 2017 med store gældsproblemer.

