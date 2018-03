Maersk gennemfører salg af olieforretning til Total

Salget af Maersk Oil til det franske olieselskab Total er nu endeligt gennemført.

Det meddeler A.P. Møller-Maersk, efter at samtlige relevante myndigheder nu har godkendt aftalen

21. august sidste år blev handlen meldt ud, hvor Total samlet lagde 7,45 mia. dollars på bordet for olieforretningen, som skulle finansieres via en blanding af aktier og overtagelse gæld.

"Aktierne i Maersk Oil er blevet overført til Total, og som vederlag herfor har A.P. Møller-Maersk modtaget 97,5 mio. aktier i Total. Foruden aktierne har Total overtaget en kortfristet gæld på USD 2,5 mia. via overførsel af gæld fra A.P. Møller-Maersk til Maersk Oil. Den kortfristede gæld vil blive tilbagebetalt til A.P. Møller-Maersk kort tid efter closing, og provenuet vil efter sædvanlige closing reguleringer blive benyttet af A.P. Møller-Maersk til at nedbringe gæld," skriver Maersk i meddelelsen.

Samtidig lyder det, at Danmark via Esbjerg og København bliver et nyt "regionalt anker" for det franske olieselskab. Her skal aktiviteterne i Holland, Norge og Danmark i fremtiden styres fra. Yderligere vil kontoret i København huse senior vice president-funktionen for det franske selskabs forretning i Nordsøen og Rusland.

Overtager nedlukningsforpligtelser

De endelige godkendelser kommer, efter at Energistyrelsen fredag i sidste uge sagde god for overtagelsen.

Som led i handlen overtager det franske olieselskab samtidig "samtlige nedlukningsforpligtelser," lyder det fra Maersk.

"Energistyrelsens godkendelse af transaktionen er betinget af, at A.P. Møller-Maersk påtager sig sekundær forpligtelse for de nedlukningsomkostninger, der relaterer sig til eksisterende danske offshore-faciliteter svarende til Maersk Oil’s 31,2 pct. andel i Dansk Undergrunds Consortium, såfremt Total ikke er i stand til at dække sådanne omkostninger. Maersk Oil’s nuværende hensættelse til disse," lyder det videre fra Maersk.

Omkostningerne forbundet til disse forpligtelser lyder på 1,2 mia. dollars.

Ifølge Maersk reduceres den sekundære forpligtelse for gruppen som led i genopbygningen af Tyra-feltet. Derudover også fremtidige nedlukninger af andre eksisterende oliefaciliteter.

