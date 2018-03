Statoil vil hente 15,5 mia. norske kroner på nyt digitalt kraftcenter

Statoil vil oprette et digitalt kraftcenter eller supercenter, som selskabet kalder det, der skal give Statoil milliardstore besparelser over de kommende år.

Ifølge Dagens Næringsliv kommer centret til at ligge i Bergen, men det har Statoil ikke selv bekræftet.

Det nye digitale supercenter skal over fem år ifølge Statoils planer give gevinster på 15,5 mia. norske kroner og kommer dermed langt til at overstige de mellem 50 og 100 mio. norske kroner, som Statoil vurderer, at kraftcentret kommer til at koste.

Statoil fremlagde i februar på selskabets kapitalmarkedsdag tre mål for det digitale center:

digitalisering og innovation skal understøtte en vækst på tre pct. i øget produktion fra Statoils felter mellem 2020 og 2025.

digitalisering og innovation skal nedsætte omkostningerne til boring med 15 pct.

digitalisering og innovation skal sænke omkostningerne til udbygning af fremtidige felter med 30 pct.

