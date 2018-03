Exxon dropper olieefterforskning i Arktis

Det amerikanske olieselskab ExxonMobil har ophævet sit joint venture med Rosneft.

En afslutning af samarbejdet betyder reelt, at ExxonMobil stopper med at drive efterforskning af olie i Arktis.

"Beslutningen sætter formelt punktum for ExxonMobils langsigtede strategi om udforskning i Arktis, som førte til opdagelsen af det gigantiske Pobeda-felt i 2014. Beslutningen gør også fremgangen i projektet Far East LNG mindre sandsynlig. Tabet efter skat løbet op i 200 mio. dollars for 2017, men ExxonMobil har også brugt omkring 700 mio. dollars i Universitetskaya-brønden i 2014," lyder det i en kommentar fra Samual Lussac fra analysehuset Wood Mackenzie.

Samarbejdet mellem et amerikansk og russisk olieselskab vil også være også være usædvanligt i en tim, hvor USA presser på med flere sanktioner.

"Rosneft mister en partner, som kunne have bidraget med finansiering og ekspertise til udviklingen af den næste bølge af den russiske olieforsyning," lyder det fra Samual Lussac.

Exxon søger om dispensation fra sanktioner mod Rusland

Rosneft finder første olie i Arktis

Den amerikanske olieindustri vejrer morgenluft