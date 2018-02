Avis: Seadrill har fået private lån af John Fredriksen

Det John Fredriksen-kontrollerede rigselskab Seadrill har i perioder brugt John Fredriksens private selskaber til lån.

Det fremgår af en gennemgang af de mange dokumenter, som Seadrill har indgivet til konkursdomstolen i Houston, hvor selskabet sidste år søgte om konkurrsbeskyttelse i september, skriver Dagens Næringsliv.

"Fakta afdækket under gennemgangen viser, at Seadrill Limited kunne forventede at ville kunne få finansiel støtte fra selskaber tilknyttet John Fredriksen," fremgår det af et af retsdokumenterne.

Lånene begyndte at blive givet i takt med, at likviditeten hos Seadrill blev dårligere, da olieprisen faldt, og aktørerne på oliemarkederne kom i problemer.

Mandag i denne uge kom Seadrill efter en lang forhandlingsproces med kreditorerne frem til at kunne præsentere en restruktureringsaftale for rigselskabet. Aftalen indebærer, at John Fredriksens private selskaber har en ejerandel på op mod 30 pct. af Seadrill. I de kommende år har han ret til at nedbringe sin ejerandel gennem private selskaber til fem pct. af Seadrill, men ikke mindre end det.

Seadrill lander plan med kreditorer

Gældstyngede Seadrill tæt på endelig redningsplan

Fredriksen bestiller flere tørlastskibe gennem privat selskab