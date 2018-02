USA overhaler Rusland som storproducent af olie i 2019

Senest i 2019 må Rusland vige pladsen som verdens største producent af olie. I stedet vil USA overtage førstepladsen og måske allerede i år.

Det er vurderingen fra Fatih Birol, der er direktør for det internationale energiagentur IEA.

"Væksten i USA skiferolie er meget stærk, hastigheden er meget stærk... USA vil blive den førende olieproducent meget snart," udtaler direktøren til Reuters.

Han vurderer, at væksten tidligst vil toppe i 2020 for den amerikanske produktion, og at der ikke vil ske et fald i produktionen i de kommende fire til fem år.

USA's råolieproduktion er vokset i de senere år og nåede i 2017 op på mere end 10 mio. tønder om dagen. Den amerikanske energiadministration EIA har i februar oplyst, at produktionen ved udgangen af 2018 vil lande på over 11 mio. tønder om dagen.

IEA: Amerikansk skifer kan spænde ben for Opecs arbejde

Analysehus: Amerikansk skifer har begrænset effekt på olieprisen

Kæmpeterminal kan give amerikansk olieeksport et løft